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Два старых, но популярных смартфона Samsung останутся без Android 10

Текст:   Антон Благовещенский
28.02.2020,  
12:29
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несмотря на то, что представители Samsung несколько раз обещали владельцам Galaxy S8 и Galaxy Note8 обновление Android 10, этому долгожданному событию, судя по всему, не суждено произойти.

Как пишет SamMobile, представители корпорации сообщили изданию в ходе мероприятия Unpacked 2020, что эти две модели, выпущенные в 2017 году, останутся без долгожданной "десятки".

Ресурс отмечает, что и Galaxy S8, и Galaxy Note8 уже давно вышли за пределы двухлетнего цикла обновлений, официально установленного Samsung, при этом продолжая получать апдейты безопасности. Изначально на них был установлен Android 7.0 Nougat, затем его сменил Android 8.0 Oreo, после чего аппараты были обновлены до Android 9.0 Pie.

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Таким образом, у Samsung нет формальных обязательств продолжать поддержку устаревших моделей, однако в феврале 2020 года оба смартфона получили обновления безопасности.

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