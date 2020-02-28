Двоюродный брат Нурмагомедова выступит в андеркарде боя Хабиб - Фергюсон

В рамках шоу UFC 249 состоится дебют в промоушене двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара.

Как сообщает в Instagram UFC Russia, 23-летний Умар Нурмагомедов официально подписал контракт с организацией. Не знающий поражений боец ММА проведет свой поединок 18 апреля в рамках шоу, главным событием которого станет титульный бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Умар Нурмагомедов ранее выступал в Fight Nights Global, PFL и GFC. На его счету 12 побед в 12 боях. Он является чемпионом России по ММА 2016 года, победителем чемпионата мира по боевому самбо.