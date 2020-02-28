Эксперт рассказал, почему не следует покупать мытые овощи

В супермаркетах часто можно встретить мытый картофель, морковь и другие овощи. Цены на них на порядок выше чем у грязных аналогов, хотя эксперты считают: овощи с землей гораздо полезней.

В первую очередь следует знать, что в промышленных масштабах овощи моют специально разрешенными средствами. В них могут входить олеат калия, глицерин, мыльный раствор, глюкозиды, подсолнечное масло, натуральные отдушки - эти вещества безопасны для человека.

Однако некоторые овощехранилища и магазины очищают продукцию дешевыми веществами, содержащими вредные химикаты и поймать с поличным такие фирмы крайне трудно.

Существует еще одна проблема - зачастую мытые овощи быстрее портятся. Если их неправильно просушить, на них образуется плесень или появляется фитофтороз (буро-серые пятна).

"Бывает, что заплесневелые мандарины и апельсины отмачивают в хлоргексидине. Это дезинфицирующее средство помогает скрыть начавшуюся порчу, но может вызывать у людей аллергию и привыкание к лекарственным препаратам", - заявила aif.ru начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Поэтому эксперты советуют лучше покупать грязные овощи с оставшейся на них землей - это гарантия, что их не помыли неизвестно чем. К тому же сроки годности у таких продуктов выше, а цена ниже.