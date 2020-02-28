Елена Летучая создала новое шоу для потребителей

Телеведущая Елена Летучая совместно с телеканалом "ЧЕ!" запускает шоу "Летучий надзор", в котором берет на себя смелую миссию - проверку потребительской корзины россиян. Когда-то Летучая была пионером в деле проверки отелей, ресторанов и ночных клубов. Делала она это в проекте "Ревизорро" на канале "Пятница!" С тех пор конкурентов на разных каналах у нее поприбавилось. В том числе увеличилось и число именитых экспертов, проверяющих наши потребительские корзины. Телеведущей остается лишь еще раз доказать, что она - лучшая в своем деле. Канал обещает, что "Летучий надзор" не сотрудничает с брендами, поэтому даст зрителям объективную и непредвзятую информацию о российской сфере услуг". Премьера на "ЧЕ!" состоится уже 6 марта в 22:00.

"Моей главной целью было создать социально значимый проект. Я испытывала потребность делать что-то полезное, так как вижу в этом свое предназначение, и мне хотелось не просто рассказывать интересные факты­­­­ о продуктах или сервисах, но менять жизнь людей к лучшему. Я решила проверить сферу услуг, а также продукты питания, косметологию и т.д. Мне самой было интересно узнать все тонкости. И когда мы начали снимать, я поняла, что смогу реализовать эту идею", - говорит Елена Летучая.

"Бдительным нужно быть всегда, - добавляет ведущая. - Любая область должна быть под вашим вниманием, будь то сервисы, продукты питания, бытовая химия и т.д. Одной из самых интересных сфер оказалась косметология. Когда мы начали разбираться, волосы шевелились на голове от того, что там творится".

Также телеведущая в связи с запуском новой программы поделилась мнением о своей профессии: "Журналистика - это такое дело, что, если ты помогаешь хоть одному человеку, ты работаешь не зря. Есть люди, которые не готовы рисковать ради улучшения жизни других людей, и есть те, кто готов. Я отношусь ко вторым".

Кстати

Директор телеканала "ЧЕ!" Елена Карпенко предваряет премьеру шоу Елены Летучей такими словами:

"Я давно хотела привести на "ЧЕ!" красивую и честную ведущую-женщину. "Летучий надзор" - воплощение этого желания. Елена Летучая известна всей стране решимостью и готовностью любой ценой разоблачать непорядочных сотрудников и владельцев заведений. Зрители ей доверяют, поэтому очень логично, что проверкой потребительской корзины займется именно она. В этом проекте наши цели с Еленой Летучей совпадают - "Летучий надзор" поможет нам привлечь к экрану женскую аудиторию".