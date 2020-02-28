Елена Летучая создала новое шоу для потребителей

"Моей главной целью было создать социально значимый проект. Я испытывала потребность делать что-то полезное, так как вижу в этом свое предназначение, и мне хотелось не просто рассказывать интересные факты о продуктах или сервисах, но менять жизнь людей к лучшему. Я решила проверить сферу услуг, а также продукты питания, косметологию и т.д. Мне самой было интересно узнать все тонкости. И когда мы начали снимать, я поняла, что смогу реализовать эту идею", - говорит Елена Летучая.
"Бдительным нужно быть всегда, - добавляет ведущая. - Любая область должна быть под вашим вниманием, будь то сервисы, продукты питания, бытовая химия и т.д. Одной из самых интересных сфер оказалась косметология. Когда мы начали разбираться, волосы шевелились на голове от того, что там творится".
Также телеведущая в связи с запуском новой программы поделилась мнением о своей профессии: "Журналистика - это такое дело, что, если ты помогаешь хоть одному человеку, ты работаешь не зря. Есть люди, которые не готовы рисковать ради улучшения жизни других людей, и есть те, кто готов. Я отношусь ко вторым".
Директор телеканала "ЧЕ!" Елена Карпенко предваряет премьеру шоу Елены Летучей такими словами:
"Я давно хотела привести на "ЧЕ!" красивую и честную ведущую-женщину. "Летучий надзор" - воплощение этого желания. Елена Летучая известна всей стране решимостью и готовностью любой ценой разоблачать непорядочных сотрудников и владельцев заведений. Зрители ей доверяют, поэтому очень логично, что проверкой потребительской корзины займется именно она. В этом проекте наши цели с Еленой Летучей совпадают - "Летучий надзор" поможет нам привлечь к экрану женскую аудиторию".