Новости

Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов 14:44
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус 14:43
Суд арестовал ульяновского школьника, ранившего учительницу ножом 14:43
Лукашенко поздравил велогонщика Королька с золотой медалью ЧМ 14:39
Премьер Южной Кореи работает в эпицентре вспышки COVID-19 14:39
В Подмосковье избили бывшую участницу шоу "Дом-2" 14:37
В Тюмени на завод приехал мусоровоз с повышенным фоном радиации 14:37
Большинство россиян приветствуют идею сделать выходным день голосования по поправкам в Конституцию 14:33
Opel расширит гамму комплектаций выпускаемой в Калуге Zafira Life 14:33
Уральская "оборонка" реализовала 168 инвестпроектов на 25 миллиардов 14:32
Шнуров временно прекратил концертную деятельность 14:28
Лукашенко заявил о необходимости пенсионной реформы в Беларуси 14:24
Hyundai Motor из-за коронавируса остановил автозавод 14:24
Лавров напомнил о праве сирийцев бороться с террористами в Идлибе 14:20
Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной 14:20
Школьников научат оказывать первую помощь 14:19
В Петербурге врачи удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5 кг 14:17
Памфилова: Коронавирус не помешает голосованию по Конституции 14:16
Губернатор Красноярского края будет лично проверять лесосеки 14:14
Ямалец в честь годовщины Победы пересечет Россию на советских машинах 13:56
В Москве состоится премьера сборника оскаровских короткометражек 13:55
Лавров заявил об обеспокоенности наращиванием сил НАТО у границ РФ 13:54
В Москве 29 февраля перекроют ряд улиц для движения транспорта 13:52
Главный тренер "Спартака": Может, у Федуна есть напряжение. У меня - нет 13:48
Актриса-трансгендер Камила Мария Консепсьон покончила с собой в 28 лет 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 13:55
Рубрика: Спорт

У российских легкоатлетов - новый президент

Текст: Николай Долгополов
Евгений Юрченко, член Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Конкуренты сняли свои кандидатуры, и Юрченко, ему 51 год и он успел поработать вице-губернатором Воронежской области, возглавил одну из важнейших спортивных федераций страны. На Олимпийских играх именно в легкой атлетике разыгрывается наибольшее количество медалей. В борьбе за которые наши легкоатлеты на Олимпиаде-2016 не участвовали из-за отстранения ВФЛА по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Все тогдашнее руководство федерации ушло в отставку и было заменено на новое. Однако и новички, достаточно далекие от сложнейших легкоатлетических перипетий и хитросплетений, никак не оправдали чрезмерно большого доверия, им оказанного. Так, недавно попытались "отмыть" от дисциплинарных взысканий талантливого прыгуна в высоту Данилу Лысенко, отправив недостоверные сведения в World Athletics (бывшая Международная федерация легкой атлетики"). Там быстро обнаружили подлог, и все началось сначала: отставка президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и его команды; отказ World Athletics от намечавшегося рассмотрения вопроса о восстановлении российской легкой атлетики в правах; прежние неопределенность и неизвестность.

Матыцин: Цель Минспорта - полное восстановление прав ВФЛА

Ошиблось некомпетентное руководство, страдают легкоатлеты. Сейчас этот вид спорта, за чисто спортивную составляющую которого отвечает олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, срочно переквалифицированный из спортсмена в тренера - и главного! - сборной России, стремительно теряет популярность.

И вот мы начинаем уже в третий раз с чистого листа. Верится, что третья попытка, последняя остающаяся в запасе у легкоатлетов, будет более удачной. Задачи у Евгений Юрченко и его Исполкома сложнейшие. Восстановить международный статус российской легкой атлетики. Добиться допуска наших легкоатлетов на Игры-2020. И совершенно необходимое, то, что затянулось на пять с лишнем лет, вернуть доверие к лицам, отвечающим в России за развитие этого вида спорта.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

Главное сегодня

В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Легенда
Легенда
"Теннис, я говорю "прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ