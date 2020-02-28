Евгений Юрченко, член Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Конкуренты сняли свои кандидатуры, и Юрченко, ему 51 год и он успел поработать вице-губернатором Воронежской области, возглавил одну из важнейших спортивных федераций страны. На Олимпийских играх именно в легкой атлетике разыгрывается наибольшее количество медалей. В борьбе за которые наши легкоатлеты на Олимпиаде-2016 не участвовали из-за отстранения ВФЛА по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Все тогдашнее руководство федерации ушло в отставку и было заменено на новое. Однако и новички, достаточно далекие от сложнейших легкоатлетических перипетий и хитросплетений, никак не оправдали чрезмерно большого доверия, им оказанного. Так, недавно попытались "отмыть" от дисциплинарных взысканий талантливого прыгуна в высоту Данилу Лысенко, отправив недостоверные сведения в World Athletics (бывшая Международная федерация легкой атлетики"). Там быстро обнаружили подлог, и все началось сначала: отставка президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и его команды; отказ World Athletics от намечавшегося рассмотрения вопроса о восстановлении российской легкой атлетики в правах; прежние неопределенность и неизвестность.

Ошиблось некомпетентное руководство, страдают легкоатлеты. Сейчас этот вид спорта, за чисто спортивную составляющую которого отвечает олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, срочно переквалифицированный из спортсмена в тренера - и главного! - сборной России, стремительно теряет популярность.

И вот мы начинаем уже в третий раз с чистого листа. Верится, что третья попытка, последняя остающаяся в запасе у легкоатлетов, будет более удачной. Задачи у Евгений Юрченко и его Исполкома сложнейшие. Восстановить международный статус российской легкой атлетики. Добиться допуска наших легкоатлетов на Игры-2020. И совершенно необходимое, то, что затянулось на пять с лишнем лет, вернуть доверие к лицам, отвечающим в России за развитие этого вида спорта.