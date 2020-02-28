Франция пока не собирается закрывать границы из-за коронавируса

Французов все больше охватывают страхи, связанные с расползающимся по свету коронавирусом.

Всего лишь несколько дней тому назад на специальный номер телефона, где квалифицированные специалисты дают разъяснения по поводу новой формы вируса, звонили сотни граждан, а отныне счет идет на десятки тысяч.

Объясняется это тем, что число случаев заражения вирусом COVID-19 в стране к этой пятнице увеличилось более чем в два раза. В начале недели таких было 18, сейчас же, как заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, уже 38. А скорее всего еще больше, ибо он не учел информацию из Ниццы, где была госпитализирована женщина, которая по словам мэра города Кристиана Эстрози, "недавно вернулась из Милана".

Отметим, что из 20 новых инфицированных большая часть, а точнее 12, пришлись на департамент Уаза, что в ста с лишним километров севернее Парижа. Причем один из заболевших 60-летний преподаватель технологического коллежа скончался в парижском госпитале Питье-Сальпентриер, куда его в срочном порядке доставили из департаментской больницы, что в городе Крей.

Но вот в чем загвоздка: ни преподаватель, ни другой местный житель, работавший на базе французских ВВС, что неподалеку, в последние несколько месяцев не посещали вирусоопасные страны, такие, как Китай, Южная Корея или север Италии. Так что задача, стоящая перед департаментскими медслужбами, а также прибывшими им на помощь экспертами из Парижа, это обнаружить "пациента номер 0" - так здесь называют первоисточник вируса.

Что касается лиц, которые были в контакте с зараженными, то они проходят обследование. Опрашиваются их родственники, а 200 работникам больниц департамента Уаза, где находились инфицированные, предписано в качестве меры предосторожности оставаться по домам.

Тем временем в стране развернулась полемика вокруг вопроса о закрытии границ и в первую очередь с Италией, где, как известно, зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом и спровоцированных им смертей.

Так депутат от правой партии "Республиканцы" Эрик Сиотти потребовал от правительства "срочно ввести строгие меры контроля" на франко-итальянской границе вплоть до ее закрытия. На том же настаивает лидер "Национального объединения" (бывший Нацфронт) Марин Ле Пен. А глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян к тому же предлагает для всех приезжающих во Францию ввести обязательный для заполнения формуляр, где бы они подробно сообщали о своих перемещениях за последние два недели.

Пока на официальном уровне Франция не планирует отгородиться от соседей. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в Неаполе на совместной пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте. По его словам, "коронавирус не останавливается на границе", а решать проблему, которая затрагивает всех европейцев, следует "через эффективное международное и европейское сотрудничество". Эту точку зрения разделяет генеральный директор службы здравоохранения Жером Саломон. Он убежден, что таким образом с эпидемией быстро не справиться, а основные усилия стоит направить на "оперативное реагирование" в каждом случае заболевания, и, конечно, на мобилизацию всех средств на борьбу с коронавирусом . В местных медицинских кругах активно поддерживают эту позицию, вполне справедливо полагая, что для безопасности граждан необходимо быть готовыми к этой битве по всей территории страны, а не только в очагах эпидемии.

Если с неделю тому назад этой программой были охвачены 38 крупных госпитальных центров Франции, то сейчас, таких, по данным министра здравоохранения Оливье Верана, уже более 70. Одновременно наращивается материальная база диагностики COVID-1. Отныне она способна реализовать по несколько тысяч тестов в день, а это в разы больше, чем в середине февраля.