Гиперзвуковой "Циркон" назвали революцией в морской войне

В СМИ оценили испытания противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Издание Military Watch заинтересовалось пуском гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках испытаний она успешно поразила наземную цель, преодолев 500 километров.

Автор отмечает, что в будущем помимо фрегатов и подлодок "Цирконом" вооружат линейные крейсеры проекта 1144 "Орлан" после их модернизации. Он заменит старые и более тяжелые П-700 "Гранит".

Новые ракеты не только намного эффективней, но и более компактные. А значит, их на корабле можно разместись больше.

Что касается фрегата "Адмирал Горшков", то он сейчас единственный в своем классе находится на вооружении ВМФ России. Еще несколько кораблей этого проекта планируют построить.

Ракеты "Циркон" существенно увеличат его мощь. Они способны поражать цели на расстоянии более 1000 километров на скорости 9 Махов. Это позволит фрегату в случае точного попадания одним ударом уничтожить более крупные военные корабли.

По своим возможностям "Циркон" намного превосходит ракеты других держав. Его ближайший конкурент сегодня - китайский YJ-18. Но он ограничен скоростью 3 Маха и дальностью 550 километров. А западная устаревшая дозвуковая ракета Harpoon уступает "Циркону" в дальности в три раза.

Это предоставит российским военным кораблям превосходное преимущество в обозримом будущем.