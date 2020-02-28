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28.02.2020,  
11:27
Текст:  Олег Корякин

Гиперзвуковой "Циркон" назвали революцией в морской войне

В СМИ оценили испытания противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Издание Military Watch заинтересовалось пуском гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках испытаний она успешно поразила наземную цель, преодолев 500 километров.

Автор отмечает, что в будущем помимо фрегатов и подлодок "Цирконом" вооружат линейные крейсеры проекта 1144 "Орлан" после их модернизации. Он заменит старые и более тяжелые П-700 "Гранит".

Новые ракеты не только намного эффективней, но и более компактные. А значит, их на корабле можно разместись больше.

Что касается фрегата "Адмирал Горшков", то он сейчас единственный в своем классе находится на вооружении ВМФ России. Еще несколько кораблей этого проекта планируют построить.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Ракеты "Циркон" существенно увеличат его мощь. Они способны поражать цели на расстоянии более 1000 километров на скорости 9 Махов. Это позволит фрегату в случае точного попадания одним ударом уничтожить более крупные военные корабли.

По своим возможностям "Циркон" намного превосходит ракеты других держав. Его ближайший конкурент сегодня - китайский YJ-18. Но он ограничен скоростью 3 Маха и дальностью 550 километров. А западная устаревшая дозвуковая ракета Harpoon уступает "Циркону" в дальности в три раза.

Это предоставит российским военным кораблям превосходное преимущество в обозримом будущем.

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