Новости

В Литве подтвержден первый случай заражения коронавирусом 11:51
Вышел первый трейлер перезапуска культового хоррора "Кэндимен" 11:45
Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы по случаю 8 марта 11:44
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково 11:40
Боец ММА Харитонов - о своей форме: Пузо все равно болтается 11:38
Авиаполк ЦВО отработал в стратосфере принудительную посадку "противника" 11:37
Посольство РФ рассказало об охране российских дипломатов в Турции 11:28
Вышел трейлер комедии Андреасяна с Нагиевым "Гудбай, Америка!" 11:25
Вышел трейлер фантастического сериала по игре Tales from the Loop 11:25
В Златоусте нашли нарушения в больнице, где врача вызвали с 327 попытки 11:22
Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга 11:17
В Адыгее ребенок застрял в наручниках во время игры 11:17
В столице началась весенняя обрезка деревьев 11:14
В Калининграде пьяная бабушка опрокинула коляску с внучкой 11:11
В Минске стартовал VIII съезд профсоюзов 11:07
Двоюродный брат Нурмагомедова выступит в андеркарде боя Хабиб - Фергюсон 11:05
Вовсе не шутка. УАЗ "Хантер" станет электромобилем 11:00
Роспотребнадзор объяснил порядок действий при симптомах коронавируса 10:59
В Самаре из школы эвакуировали тысячу человек из-за вспышки реактивов 10:55
СМИ: Мэнголд и Родригес стали режиссерами второго сезона "Мандалорца" 10:46
Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн 10:45
Глава Минздрава Британии оценил меры по защите врачей от агрессии пациентов 10:42
Летевший в Бангкок борт возвращается в Шереметьево из-за трещины в стекле 10:34
В екатеринбургской больнице скончалась беременная пациентка 10:34
Стало известно, в каких регионах продают больше всего алкоголя 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 10:42
Рубрика: В мире

Глава Минздрава Британии оценил меры по защите врачей от агрессии пациентов

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Британские врачи, кажется, нашли способ борьбы с расизмом, гомофобией и сексизмом, которые изрядно измучили работников Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).

Теперь службе делегировано право отказывать в обслуживании расистам, сексистам и гомофобам. Постановление вступит в силу в апреле этого года. Медперсоналу уже сегодня дано право отказывать в лечении пациентам с не самым тяжелым недугом за словесную или физическую агрессию в адрес врачей и медсестер. Между тем в скором времени будут введены официальные меры, пресекающие оскорбления и дискриминацию. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что NHS будет отныне работать в партнерстве с полицией и Королевской прокуратурой с тем, чтобы делегировать стражам порядка больше прав для расследования и предъявления обвинений в тех случаях, когда работники NHS становятся объектами преступлений.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Ассоциированное членство в ЕС утешит "проигравших" Brexit британцев

В своем обращении к сотрудникам службы Хэнкок подчеркнул, что "подвергаться оскорблениям и издевательствам не входит в их профессиональные обязанности". Министр признался, что ему самому доводилось наблюдать в отделениях скорой помощи, особенно в ночные смены, безобразные сцены : "Я в ужасе, что любой гражданин может издеваться или физически нападать на работников NHS, однако это нередко случается".

Хэнкок также подчеркнул, что "ни один случай насилия или издевательства не должен считаться мелочью" и что те, кто проявляют это насилие, будут немедленно привлечены к ответственности.

Исследования, проведенные в минувшем году, показали, что 29 процентов работников службы здравоохранения подверглись оскорблениям, запугиваниям, домогательствам или издевательствам. При этом чаще всего издевательствам и агрессии были подвержены бригады скорой помощи.

Статистика свидетельствует, что нападения расистского характера на работников NHS возросли от 589 случаев в 2013 году до 1448 в минувшем году. Доктор Радхакришна Шанбхагх со слезами на глазах признался журналисту телеканала ITV, что пациенты не желают иметь с ним дело, требуя себе "белого" врача.

Что же вызвало такой всплеск насилия и расовой ненависти в Соединенном Королевстве? Британцы полагают, что определенную роль мог сыграть Brexit. Конфронтация в британском обществе, судя по всему, приняла более очевидный характер. И если этот диагноз верен, то его, вероятно, следовало бы как можно быстрее и как можно более эффективно лечить.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
В Минобороны рассказали о разведывательной активности у воздушных границ РФ
Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
МИД: Подключение Парижа и Берлина к переговорам по Идлибу нецелесообразно
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях