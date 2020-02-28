Глава Минздрава Британии оценил меры по защите врачей от агрессии пациентов

Британские врачи, кажется, нашли способ борьбы с расизмом, гомофобией и сексизмом, которые изрядно измучили работников Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).

Теперь службе делегировано право отказывать в обслуживании расистам, сексистам и гомофобам. Постановление вступит в силу в апреле этого года. Медперсоналу уже сегодня дано право отказывать в лечении пациентам с не самым тяжелым недугом за словесную или физическую агрессию в адрес врачей и медсестер. Между тем в скором времени будут введены официальные меры, пресекающие оскорбления и дискриминацию. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что NHS будет отныне работать в партнерстве с полицией и Королевской прокуратурой с тем, чтобы делегировать стражам порядка больше прав для расследования и предъявления обвинений в тех случаях, когда работники NHS становятся объектами преступлений.

В своем обращении к сотрудникам службы Хэнкок подчеркнул, что "подвергаться оскорблениям и издевательствам не входит в их профессиональные обязанности". Министр признался, что ему самому доводилось наблюдать в отделениях скорой помощи, особенно в ночные смены, безобразные сцены : "Я в ужасе, что любой гражданин может издеваться или физически нападать на работников NHS, однако это нередко случается".

Хэнкок также подчеркнул, что "ни один случай насилия или издевательства не должен считаться мелочью" и что те, кто проявляют это насилие, будут немедленно привлечены к ответственности.

Исследования, проведенные в минувшем году, показали, что 29 процентов работников службы здравоохранения подверглись оскорблениям, запугиваниям, домогательствам или издевательствам. При этом чаще всего издевательствам и агрессии были подвержены бригады скорой помощи.

Статистика свидетельствует, что нападения расистского характера на работников NHS возросли от 589 случаев в 2013 году до 1448 в минувшем году. Доктор Радхакришна Шанбхагх со слезами на глазах признался журналисту телеканала ITV, что пациенты не желают иметь с ним дело, требуя себе "белого" врача.

Что же вызвало такой всплеск насилия и расовой ненависти в Соединенном Королевстве? Британцы полагают, что определенную роль мог сыграть Brexit. Конфронтация в британском обществе, судя по всему, приняла более очевидный характер. И если этот диагноз верен, то его, вероятно, следовало бы как можно быстрее и как можно более эффективно лечить.