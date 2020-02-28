Главный тренер "Спартака": Может, у Федуна есть напряжение. У меня - нет

Доменико Тедеско заявил, что не испытывает напряжения перед возобновлением футбольного сезона в России.

"Спартак" занимает только 10-е место. Единственный трофей, который клуб в этом сезоне еще может выиграть - это Кубок России. В четвертьфинале команда встретится с ЦСКА. А в ближайшем туре чемпионата - с "Динамо".

- Да, мы общались с господином Федуном на сборе в Катаре. Никакого напряжения не испытываю. Можете спросить у самого Федуна, может, у него есть напряжение. Но с моей стороны ничего такого нет, - сказал Тедеско корреспонденту rg.ru.