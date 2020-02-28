Главный тренер "Спартака" заявил о желании выиграть оставшиеся матчи сезона

Главный тренер "Спартака" хочет выиграть все оставшиеся матчи в сезоне. Доменико Тедеско заявил об этом перед встречей чемпионата России с "Динамо", которая состоится в субботу в Москве.

- Да, наше положение в таблице непростое. Но когда мы пришли в "Спартак", ситуация уже была непростой и с тех пор мало что изменилось. Наша цель была стабилизировать ситуацию, и на весну моя личная цель - выиграть все игры, - заявил Доменико Тедеско. - Да, все! А вы знаете тренера, который хочет выиграть, например, только каждый второй матч? Понимаю, выиграть все матчи очень сложно, не каждая команда сможет это сделать. Но мы, как звери, тренировались эти восемь недель. Надеюсь на максимальный результат.

Напомним, что перед возобновлением чемпионата "Спартак" занимает 10-е место, а "Динамо" находится на восьмой строчке.