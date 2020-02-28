Южная Корея отчаянно пытается сдержать вспышку коронавируса

В Южной Корее продолжает быстрыми темпами расти количество инфицированных коронавирусом Covid-19, достигнув уже 2337 человек. Правительство Республики Корея (РК) предпринимает отчаянные усилия, но признаёт, что в обозримом будущем тенденция на распространение сохранится. Проблема перестала носить чисто медицинский характер, начав оказывать влияние на экономику и политику страны.

В Корее уже стало привычным делом, что главной новостью является ситуация вокруг Covid-19, а ради брифингов представителя минздрава, которые чиновники проводят дважды в день, на основных телеканалах страны прерываются прочие передачи. Так произошло и 28 февраля, когда сначала в 10 утра, а затем в 5 часов дня чиновник зачитал новые данные по коронавирусу.

К сожалению, после некоторого замедления темпы роста количества заражённых вновь увеличились. Так, только за сутки количество инфицированных Covid-19 возросло на 571 человека, составив к исходу 28 февраля 2 337 случаев. К хорошим новостям можно отнести то, что пока никто не умер, остановив "смертельный счётчик" на отметке 13 человек, и ещё один выздоровел. Таким образом побороть "корону-19" - так её называют по-корейски - смогли в общей сложности 27 человек.

Общие характерные черты распространения Covid-19 в Южной Корее остаются прежними. До сих пор он локализован юго-востоком страны - четвертым крупнейшим городом Кореи Тэгу и прилегающей к нему провинцией Северная Кенсан. Из всех заболевших более 85 процентов именно из этого региона.

Это даёт надежду, что его удастся остановить, и сейчас идёт борьба, чтобы "удержать Сеул". Как верно отметил мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун, "заболеет Сеул - заболеет вся Корея". В столичной конгломерации проживает около 25 миллионов человек, или половина населения всей страны, а потому важность региона трудно переоценить.

В этой связи правительство Кореи предпринимает отчаянные усилия, чтобы как-то сдержать распространение вируса, хотя он медленно, но всё же продолжает проникать в соседние регионы помимо юго-востока. Большую настороженность у медиков вызвало сообщение, что в центральной провинции Южная Чхунчхон за период с 27 по 28 февраля число инфицированных выросло почти в три раза, достигнув 35 человек. Хотя цифра по сравнению с тем же Тэгу небольшая, но именно с такого скачка дней десять назад началась вспышка коронавируса, которая вывела Южную Корею на второе место по количеству инфицированных в мире после Китая.

Власти страны понимают сложность ситуации и необходимость оставить вспышку коронавируса в рамках одного региона. В эпицентре, то есть в Тэгу, уже несколько дней находится премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн, который лично возглавляет работу штаба по экстренным мерам.

Впрочем, сейчас и чиновники открыто признают, что как минимум в ближайшие дни рост количества инфицированных продолжится. До сих пор в рамках самого Тэгу основным источником "пополнения" численности инфицированных являются прихожане весьма многочисленной секты "Синчхончжи", и именно с ней прямо или косвенно связано основное число заболевших. Пока всех прихожан не проверят и не получат результаты их анализов, будет трудно надеяться на замедление темпов роста количества инфицированных.

Ситуация вокруг Covid-19 уже переросла рамки медицинской проблемы, превратившись в экономическую и политическую. Хотя паники в стране нет и все основные объекты инфраструктуры работают без сильных изменений. Но по понятным причинам люди сейчас избегают выходить на улицу и посещать те же кинотеатры, торговые центры, что привело к резкому спаду экономической активности. Отменены все мероприятия, вплоть до чемпионатов мира по разным видам спорта, которые должны были пройти в Корее. Многие заводы вынуждены останавливаться из-за нехватки материалов и комплектующих, которые они раньше получали из Китая. Ушёл в пике и финансовый рынок. По результатам торгов 28 февраля главный индекс рынка ценных бумаг Южной Кореи KOSPI рухнул на 3,3 процента, "сдав" психологически важную линию сопротивления в 2000 пунктов. Торги завершились на показателе 1987,01 пункта. Это почти на 68 пунктов ниже, чем было днём ранее.

Появление инфицированных заставляет останавливать жизнь и работу в самых важных учреждениях. Если недавно на дезинфекцию был закрыт парламент страны, так как ранее там побывал инфицированный, то в пятницу подобная же судьба постигла один из крупнейших заводов автомобилестроительного концерна Hyundai в Ульсане, а также штаб-квартиру государственного Экспортно-импортного банка Кореи.

Но дело не ограничивается экономикой. Понятно, что хватает тех, кто во всех бедах винит правительство. Уже более миллиона человек поддержали петицию с требованием досрочной отставки президента РК Мун Чжэ Ина, обвиняя его в мягкости по отношению к Китаю и нежелании наложить запрет на въезд китайцев в страну. Впрочем, симпатизирующие Муну люди отмечают, что главным источником Covid-19 в Корее оказались сами корейцы, пусть и прибывшие из Китая. Рейтинг Муна все же остаётся весьма высоким на уровне 45 процентов, но, согласно опросам, уже больше половины корейцев считают, что правительство ведёт неправильную политику по сдерживанию коронавируса.

Вспышка Covid-19 заставила отреагировать многие страны. Согласно данным МИД Республики Корея, уже около 60 стран мира, то есть более четверти всех государств планеты, ввели те или иные ограничения на въезд корейцев и всех иностранцев, кто прибывает из РК. Около 30 стран вообще полностью запретили въезд из Кореи или ввели меры, которые фактически приравниваются к запрету. Для корейцев, у которых паспорт ещё совсем недавно был одним из самых "вездеходных" и позволял въезжать более чем в 190 стран мира без визы, это сильный удар по самолюбию. Корейское внешнеполитическое ведомство уже неоднократно выражало "глубокое сожаление" по поводу запретов и ограничений со стороны других стран и активизировало "разъяснительную работу", но пока все тщетно.