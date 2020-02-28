Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших режим по коронавирусу

С сегодняшнего дня в столичных аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из Южной Кореи и Ирана, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами", - отметила вице-мэр.

По ее словам, контактные данные всех прибывших пассажиров из Южной Корее и Ирана будут фиксироваться, также как и информация о местах их дальнейшего пребывания. Это необходимо для контроля за их состоянием здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву. Прибывающим из Италии пассажирам также будут измерять температуру, собирать у них контактные данные для оценки состояния здоровья. Всем прибывающим гражданам выдадут памятку о том, что следует делать при изменении самочувствия.

Как и прежде, особое внимание уделяется гражданам, которые в последние 14 дней были на территории Китайской Народной Республики. На постоянном мониторинге находятся граждане КНР, которые проживают в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР в течение последних двух недель.

С 24 января в инфекционную больницу с признаками ОРВИ госпитализированы 204 человека. Выписаны уже 145 пациентов. Лабораторно подтвержденных случаев коронавируса ни у кого не выявлено.

Ежедневно в Москве проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в российскую столицу до введения сплошного контроля на границах. Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте. Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации.

По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Роспотребнадзором оперативно поставляются современные тест-системы для диагностики вируса. Напомним, анализ на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора: в ФКУЗ "Противочумный центр" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве". Если пациент не находился в последнее время в КНР, Южной Корее и Иране, то с признаками ОРВИ нужно обращаться в поликлинику. Таким пациентам нет необходимости проверяться на коронавирус.

Анастасия Ракова подчеркнула, что все эти меры направлены на контроль и мониторинг ситуации с коронавирусом.