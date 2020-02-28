Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ

Правительство одобрило продление действующего порядка формирования цен на газ для Беларуси до конца 2020 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поручение министерству энергетики вместе с МИД России провести переговоры с партнерами и подписать от имени правительства протокол с поправками в соглашение. Протокол распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года, подчеркивается в распоряжении.

В начале февраля Россия и Беларусь договорились о цене на газ до 2021 года. Как было объявлено по итогам встречи президента Владимира Путина и Александра Лукашенко, Москва продолжит поставлять газ на условиях 2019 года - по 127 долларов за тысячу кубометров.