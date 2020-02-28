Как не купить кота в мешке. Обзор поддельных AirPods Pro

AirPods Pro - самые популярные беспроводные наушники в мире с системой активного шумоподавления. И Apple не была бы собой, если бы её продукты были дешевыми. Стоимость AirPods Pro составляет 20,990 рублей - с такой суммой не каждый человек готов расстаться. Но в погоне за трендом многие покупатели обращают своё внимание на рынок б/у гаджетов. К сожалению, помимо действительно добросовестных продавцов, на "вторичке" полным-полно мошенников, которые желают заполучить ваши деньги, продавая доверчивым покупателям откровенную подделку и шлак.

Поддельные AirPods Pro. Фото: Алексей Петров/РГ

И с каждым днём подделку всё тяжелее отличить от оригинала, ведь умелые китайские инженеры уже научились обманывать iPhone/iPad/Mac и выдавать настоящее окно подключения с отображением заряда и пунктов меню.

Мы купили на вторичном рынке оригинальные AirPods Pro (китайскую копию IWS-1000) за 5 тысяч рублей и подробно их изучили. Так как же не попасться на уловки мошенников и проверить оригинальность наушников? Давайте разбираться!

Обращайте внимание на коробку и качество полиграфии

Самый банальный и очевидный, но не менее полезный совет - осмотрите коробку очень внимательно. Если вы хоть раз держали коробку от оригинального продукта Apple в руках, то сразу почуете подвох. Даже у самой качественной подделки коробка будет проклеена не так качественно, а символы будут либо расплываться (совсем дешёвые копии) или иметь "лесенки". Обязательно обращайте внимание на шрифт на всех бумажках и самой коробке. Рекомендуем перед покупкой внимательно изучить шрифт San-Francisco, который использует Apple во всех своих продуктах. Кроме того, обратите внимание на толщину шрифта. Слишком тёмные буквы и толстый шрифт должны заставить вас задуматься. В нашем случае полиграфия выглядит неплохо на первый взгляд, но при детальном рассмотрении становится понятно, что это подделка.

Неровности стыков и хлипкая крышка

Вторым пунктом проверки должен стать кейс. Не бойтесь подвигать крышкой вперёд-назад и посмотреть на то, как она стыкуется с корпусом. С оригинальными наушниками нет никаких проблем, крышка не сдвигается с места и надёжно зафиксирована сзади. В случае же с подделкой крышка ходит ходуном и того и гляди отвалится. Да, вы можете покупать сломанные AirPods Pro, но неровная крышка должна подать вам второй тревожный сигнал.

Поддельные кейс и наушники AirPods Pro. Фото: Алексей Петров/РГ

Кроме того, у оригинальных наушников крышка кейса открывается строго под углом 90 градусов. Если крышечка открывается свободнее и её можно отогнуть больше чем на 90 градусов, то перед вами наверняка подделка.

Снимите амбушюры

Да, в новых партиях китайцы уже исправили этот недочёт, но всё равно не поленитесь и снимете вакумные насадки с самих наушников. Если под ними не чёрная сеточка, а белая насадка (как было в нашем случае), то у вас в руках подделка, покупать эти наушники не нужно. Ну а если вы видите чёрную сеточку, то обратите внимание на цвет самих наушников и амбушюр. Если они отличаются, то это тоже признак неоригинальности устройства.

Самое главное - протестируйте их звук и шумоподавление

Последний и, пожалуй, самый эффективный совет - обязательно подключите их к вашему iOS-устройству и попробуйте их в действии. Помните, что, несмотря на все недостатки звука в оригинальных AirPods, он не может быть откровенно плохим. А ещё обязательно понажимайте на кнопки смены режима шумоподавления. Если никаких изменений не происходит и вы слышите все звуки, что и до нажатия - не покупайте эти наушники, они поддельные.

Что в итоге?

Итогов тут особо не подведёшь, это отвратительная и мерзкая подделка, которая не имеет никакого права на жизнь. Лучше накопить и купить оригинал, чем покупать китайскую подделку сомнительного качества. Звук у подделки отвратителен, так звучали бы колонки от компьютера, помещённые в воду. Нет гарантии, что наушники не взорвутся при первой же зарядке, да и вообще ощущения от использования не из приятных. Всегда проверяйте товар перед покупкой, пользуйтесь вышеизложенными советами и никогда не покупайте подделку. Поверьте, оно того совершенно не стоит.