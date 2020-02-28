Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

К такому выводу китайские врачи пришли после патологоанатомической экспертизы тела первого умершего от коронавирируса COVID-2019. Первым скончавшимся был 85-летний мужчина. Госпитализирован он был еще в январе с множественным инфарктом мозга. При этом во время госпитализации у больного не было температуры, кашля и других симптомов, свойственных пневмонии. Только на 10-й день после госпитализации у больного появился дискомфорт в горле в виде зуда. Начала повышаться температура. Проведенная компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов в обоих легких.

Короновирус был диагностирован у больного на 13-й день после госпитализации. Еще через неделю повторная томография легких показала дальнейшее распространение очагов инфекции в обоих легких. Смерть пациента наступила на 28-й день после прмещения в клинику. Как говорилось в заключении после проведения патологоанатомической экспертизы, причиной гибели пациента стала пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность.

"Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса", - говорится в опубликованном докладе. Там также подчеркивается одна интересная деталь: патологический процесс при COVID-2019 очень схож с SARS (атипичной пневмоний) и с MERS (ближневосточным респираторным синдромом). В тоже время уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны, как при SARS. Пока не ясно, поражает ли вирус другие внутренние органы. Умерший пожилой человек имел другие патологии, поэтому требуются дополнительные исследования.