Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян решением Спортивного арбитражного суда дисквалифицирован на 8 лет с 28 февраля 2020 года.

В пятницу в Спортивном арбитражном суде рассматривалось дело Сунь Яна, который обвинялся в нарушении антидопинговых правил. Эта история началась еще в 2018 году. В сентябре домой к пловцу пришли представители антидопинговых служб. Во время процедуры между спортсменом, его охранником и допинг-офицерами начался конфликт, приведший к тому, что пробы были уничтожены. Как сообщалось, это сделал охранник, разбивший пробирку с кровью молотком, а мочу спортсмен сдавать отказался.

После этой истории Международная федерация плавания признала спортсмена невиновным, однако WADA не согласилось с таким решением и обжаловало решение в CAS. Минувшим летом на чемпионате мира по водным видам спорта в Корее австралийский пловец Мак Хортон отказался подниматься на подиум и стоять рядом с Сунь Яном. Это вызвало широкий резонанс в СМИ. Помимо этого ряд пловцов публично высказались о том, что история с китайцем не должна пройти бесследно. Один из пловцов даже высказал несерьезное предположение, что моча у Сунь Яна фиолетового цвета от принимаемого им допинга.

28 февраля CAS постановил за все допущенные нарушения дисквалифицировать трехкратного олимпийского чемпиона на дистанциях 200, 400 и 1500 метров и 11-кратного чемпиона мира на восемь лет, что автоматически означает завершение карьеры.