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28.02.2020 23:37
Рубрика: Общество

Командное судно плавучего космодрома "Морской старт" вышло из США в РФ

Сборочно-командное судно Sea Launch Commander, входящее в комплекс плавучего космодрома "Морской старт", вышло из американского порта Лонг-Бич и направилось в российский порт Славянка в Приморском крае. Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные портала движения судов vesselfinder.com. При этом в пресс-службе компании S7, которая владеет космодромом, эту информацию не комментируют.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Известно, что гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua с погруженной на него стартовой платформой Odyssey пока остается в порту Лонг-Бич.

По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, на переход из США в РФ потребуется три недели. Таким образом прибыть в Славянку корабли из Лонг-Бич смогут во второй половине марта.

Плавучий космодром в апреле 2018 года был приобретен российской группой компаний S7. Сумма сделки составила около 150 млн долларов. В нее были включены, в частности, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич, судно, с которого ведется управление и, собственно, платформа.

Общество Космос

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