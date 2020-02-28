Комиссия ООН по разоружению вновь не работает из-за визовых проблем РФ

Комиссия Организации Объединенных Наций в очередной раз перенесла начало работы. Причиной стала невыдача американской визы главе делегации России Константину Воронцову. Ожидается, что сессия начнется в апреле.

О переносе стало известно в ходе совещания в пятницу, 28 февраля. Об отсутствии возможности у Воронцова прибыть на заседание комиссии сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Сожалеем, что позиция США мешает начать работу комиссии по такой важной теме", - приводит его слова ТАСС.

Ранее Москва уже обращалась к ООН с ходатайством о решении вопроса о невыдаче виз российским дипломатам в арбитраж между США и всемирной организацией. Агентство напоминает, что с начала 74-й сессии Генассамблеи ООН визы не удалось получить более чем 20 представителям России.