Комитет ГД поддержал поправки в Конституцию о местном самоуправлении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции РФ поправки, касающиеся местного самоуправления.

Как объяснил глава комитета Павел Крашенинников, предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении (МСУ). Это необходимо в целях решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории.

Поправки подготовлены профильной рабочей группой, сопредседателем которой является Крашенинников.

Документом закрепляется принцип единства системы публичной власти. Прописывается, что органы МСУ решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы.

В настоящее время в Конституции говорится, что данные органы "устанавливают местные налоги и сборы".

В поправках также учтено положение об обеспечении органами МСУ доступности медицинской помощи. Данное предложение было выдвинуто главой Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем на встрече с президентом. Владимир Путин согласился, добавив, что этот вопрос "является принципиальным для рядового гражданина".

Из компетенции органов МСУ изымаются полномочия по охране общественного порядка.

Уточняется, что передача муниципалитетам государственных полномочий допускается только при условии наличия необходимого финансирования. "Это важная финансовая гарантия", - прокомментировал Крашенинников.

По просьбе коллег он также пояснил поправку о том, что "органы государственной власти могут участвовать в формировании органов самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц МСУ в случаях и порядке, установленных федеральным законом".

- Эта процедура законом уже предусмотрена, мы подняли ее на уровень Конституции, - уточнил Крашенинников.