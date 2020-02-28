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28.02.2020 13:53
Рубрика: Власть

Комитет одобрил запрет для высших должностных лиц на иностранные счета

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о закреплении в Основном законе дополнительных ограничений для высших должностных лиц РФ. Нормы одобрены ко второму чтению проекта закона об изменениях в Конституции. По предложению Владимира Путина в список представителей власти, которых касаются ограничения, включен президент.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

При рассмотрении законопроекта в первом чтении уже было поддержано положение о возрастном цензе и запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство для лиц, осуществляющих публичную власть. А теперь - в рамках основного чтения - в Конституцию предлагается внести другие ограничения.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Поправка устанавливает запрет лицам, осуществляющим публичную власть, иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Эти положения касаются в том числе, высших должностных лиц субъектов РФ и руководителей федеральных государственных органов, пояснил Павел Крашенинников.

Аналогичные требования распространяются на супругов и несовершеннолетних детей как президента, так и кандидатов на высший пост страны.

Кроме того, по предложению президента, данный запрет распространяется поправками и на главу государства.

"Президенту Российской Федерации запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", - говорится в поправке. Аналогичные требования распространяются на супругов и несовершеннолетних детей как президента, так и кандидатов на высший пост страны.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Как пояснили в комитете, ко второму чтению конституционного законопроекта аналогичный запрет также пропишут для других лиц, осуществляющих публичную власть, - сенаторов, депутатов, членов правительства, уполномоченного по правам человека, судей судов РФ, прокуроров. Пока одобренные поправки этого не предусматривают.

Отвечая на вопрос об ответственности за нарушения со стороны представителей публичной власти, Павел Крашенинников заявил, что "есть закон о противодействии коррупции, там много этих положений". И впредь ожидается доработка. "Ответственность, конечно, необходима", - уверен парламентарий.

Владимир Путин ранее поддержал и дополнил предложение об ограничениях на встрече с рабочей группой. "Когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор, - пояснил президент, - хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было, которая может налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах Российской Федерации".

Ограничения, как отмечали в рабгруппе, призваны обезопасить страну от попыток влияния извне. У чиновников и депутатов не должно быть "конфликта интересов".

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Конституция России

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