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28.02.2020 12:40
Рубрика: Спорт

Коронавирус не помешает проведению ЧЕ по скалолазанию в Москве

Текст: Дмитрий Ключевский

Глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков заявил, что вспышка коронавируса никаким образом не повлияет на проведение чемпионата Европы по скалолазанию, который состоится в Москве с 20 по 27 марта на базе легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА.

Как стало известно из интервью агентству ТАСС, подготовка к предстоящим соревнованиям только набирает обороты, а предпосылок к каким-либо изменениям, вызванных эпидемией, на данный момент вовсе нет. "Мы в ежедневном режиме видим, как увеличивается список участников, сейчас в нем уже представители 13 европейских государств - Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Сербии, Украины, Хорватии и Швеции. До дедлайна приема заявок это количество наверняка увеличится, ждем заявок от ряда топ-сборных", - сообщил Бычков. Также было заявлено, что проведение дополнительных медицинских обследований для команд не запланировано, а все мероприятие организованно строго по рекомендациям и регламентам Минспорта России.

Москва примет чемпионат Европы по скалолазанию

Вместе с этим, на фоне будущего турнира, Федерация скалолазания России объявила о проведении фестиваля "Прикоснись к олимпийским высотам - 2020" в дисциплине боулдеринг 25 марта. Само мероприятие будет проходить на скалодроме ЛФК ЦСКА. Как стало известно из положения для участников фестиваля, к соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 14 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий скалолазанием. А участие в соревнованиях спортсменов, не достигших 18 лет, возможно только в сопровождении совершеннолетнего лица, не являющегося участником соревнований. Также, все участники обязаны подписать согласие с положениями инструкции по технике безопасности.

Все участники соревнований делятся на три группы: "5С" - новички, "ЗОЖ" - любители, "Спорт" - профессиональный спортсмены. Деление участником по группам будет проходить, исходя из категории тех трасс, которые смог преодолеть участник. При преодолении двух и более трасс "пограничной" категории, либо при преодолении хотя бы одной трассы выше "пограничной" категории, участник зачисляется в соответствующую группу. Также это деление будет важно при распределении наград: 1,2,3 места награждаются ценными призами - Группа "ЗОЖ" и "СПОРТ". Группа "5С" получают памятную медаль.

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