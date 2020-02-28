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28.02.2020 17:30
Рубрика: Общество

В Турции найден ковчег от Креста Господня

Текст: Денис Передельский
Фото: DHA Photo / Daily Sabah Фото: DHA Photo / Daily Sabah
Фото: DHA Photo / Daily Sabah

Турецкие археологи в ходе раскопок в древней церкви Балатлар в Синопе, на севере страны, обнаружили каменный ковчег. Ученые считают, что в нем хранились фрагменты креста, на котором был распят Иисус Христос.

Как рассказывает Daily Sabah, найденный ковчег передан на хранение в Археологический музей Синопа. Он уже получил неофициальное название "святой камень".

Он представляет собой хорошо сохранившийся массивный каменный "сундук", крышка которого украшена выгравированным изображением христианского креста. По мнению археологов, этот ковчег использовался для хранения частиц Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос.

Фото: AFP
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Согласно преданию, этот крест в IV веке нашей эры нашла царица Елена, мать императора Константина, который первым сделал христианство официальной религией. Она же заложила традицию отщеплять от креста частицы и передавать их на хранение в храмы.

Возможно, именно такие частицы и хранились в ковчеге византийской церкви Балатлар. Она расположена на территории одноименного строительного комплекса. Ее история насчитывает около 2300 лет. Это самое древнее сохранившееся здание в Синопе.

Раскопки в этой церкви стартовали девять лет назад при поддержке провинциального министерства культуры и туризма. Кстати, она была возведена на месте бывшего римского храма, который, по сути, был перестроен в VII веке нашей эры.

За годы раскопок команда во главе с Гюльгюном Кероглу, профессором кафедры истории искусств Университета изобразительных искусств имени Мимара Синана, обнаружила множество артефактов.

Так, археологи нашли алтарную часть сооружения, которая использовалась в качестве церкви в V веке. В целом же было найдено около 13 тысяч различных реликвий. Из них 2000 хранятся в музее, а остальные пока находятся на складе.

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