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28.02.2020 20:21
Рубрика: Общество

Крошечная лапа редкого существа найдена в древнем янтаре

Текст: Денис Передельский
Фото: Volker Lannert/Uni Bonn Фото: Volker Lannert/Uni Bonn
Фото: Volker Lannert/Uni Bonn

Исследователи из Боннского университета (Германия) изучили под электронным микроскопом удивительную лапу редкой ископаемой ящерицы, которая застыла в янтаре порядка 15-20 миллионов лет назад. Несмотря на кажущуюся сохранность, конечность оказалась чрезвычайно хрупкой.

Результаты исследования, которое дает важные ключи к пониманию механизма окаменения органики, представлены в журнале PLOS ONE, а коротко о них рассказывает Phys.org.

Фото: Incuapa-Conicet
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Удивительная крошечная, способная поместиться в наперсток, передняя лапа была обнаружена в доминиканском янтаре. Ученые установили, что конечность принадлежит ископаемой ящерице из рода Anolis. Кстати, представители этого рода обитают и сейчас. Датирование показало, что в смоляную ловушку ящерица попала около 15-20 миллионов лет назад.

Исследователи отмечают, что каждая деталь этого редкого ископаемого отлично видна под микроскопом. Но внешне очень хорошее состояние оказалось обманчиво: кость в значительной степени разложилась и химически трансформировалась, так что от первоначальной структуры осталось очень мало.

Вообще, янтарь считается идеальным консервантом. Это доказывают многочисленные находки. Те же насекомые, жившие десятки, а то и сотни миллионов лет назад, дошли до наших времен в хорошем состоянии. Но в данном случае все оказалось иначе. Ученые предполагают, что смола даже ускорила процесс разложения костной ткани ящерицы.

Почему это произошло? Дело в том, что лапка оказалась сломанной в двух местах. Вероятно, это следы зубов напавшего на ящерицу хищника. Выявить раны помогло сканирование на компьютерном томографе. Оно же показало, что один из переломов окружен небольшой припухлостью.

Как раз в этом месте ученые обнаружили тончайшую трещину не только в кости, но и в самом янтаре. Это означает, что застывшая смола на протяжении какого-то периода времени не защищала лапку от воздействия окружающей среды. Сквозь трещину проникали богатые различными минералами растворы, которые запустили химический процесс разложения.

Ученые говорят, что если бы лапу удалось вытащить из янтаря, она могла бы тут же рассыпаться в прах. Находка полезна еще и тем, что она позволила исследователям узнать новые детали о процессе окаменения органики. Впрочем, окончательный анализ еще предстоит провести.

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