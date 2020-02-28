Лавров напомнил о праве сирийцев бороться с террористами в Идлибе

Борьба с террористами на своей территории - неотъемлемое право сирийской армии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сирийская армия имеет полное право подавлять террористов в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны. Мы не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях СБ ООН о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - сказал Лавров в пятницу по итогам встречи со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном.

Как сообщается, на этой неделе террористы начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись жилые районы, школы, больницы и мечети. В результате за последнее время в регионе отмечается рост числа погибших среди мирного населения.