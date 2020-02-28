Лавров: Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не может

Россия последовательно выступает за то, чтобы не было никаких компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном.

"Мы выступаем за то, чтобы не было никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году так называемой арабской весны", - отметил глава МИД РФ. По его словам, урегулирование конфликтов в Сирии невозможно без налаживания политического диалога и на основе уважения внешними игроками суверенитета и территориальной целостности государств.

Лавров также выразил соболезнования Анкаре из-за гибели военных в Сирии. Он констатировал, что если договоренности президентов РФ и Турции по Идлибу выполнялись бы в полной мере, таких трагедий как гибель турецких военных можно было бы избежать.

Идлиб - последняя не подконтрольная Дамаску зона деэскалации. Обстановка там резко обострилась в начале февраля из-за регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.