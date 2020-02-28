Лавров заявил об обеспокоенности наращиванием сил НАТО у границ РФ

Североатлантический альянс продолжает наращивать военный потенциал у российских границ. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство в Москве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Со своей стороны мы выразили обеспокоенность наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном.

По его словам, "масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны, и эта линия ведет к росту напряженности и усугублению дефицита доверия".

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва уже озвучила НАТО свои предложения по деэскалации обстановки и укреплению доверия, теперь ждет ответа из Брюсселя.