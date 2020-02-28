Ноутбуки от китайских производителей Xiaomi и Huawei уже довольно давно царствуют в среднеценовом сегменте рынка. Ставший уже культовым Xiaomi Mi Notebook Air, красивый и действительно мощный Huawei MateBook и другие ноутбуки родом из поднебесной вытеснили традиционных производителей. Компания Lenovo решила не отставать от своих китайских братьев и выпустила свой ноутбук с блэкджеком и хорошим железом. Потеснит ли Lenovo IdeaPad S540 своих конкурентов? Абсолютно точно. И вот почему.

Корпус из металла с кучей портов

Корпусом из металла сейчас никого не удивишь, но у IdeaPad S540 это почему-то получается. Корпус сделан по аналогии с легендарными MacBook, что не только навевает прекрасные воспоминания, но и довольно хорошо отражается на нагреве ноутбука. Даже в ресурсоёмких приложениях ноутбук практически не нагревается, а носить его и трогать действительно приятно.

Единственное, что портит общее впечатление от корпуса - цвет клавиш. Они выглядят не очень красиво, хоть и специально сделаны чуть темнее корпуса. Очень жалко, что Lenovo не выкрасила их в чёрный цвет для контраста. С таким красивым цветом корпуса это выглядело бы очень эффектно и стильно. Кстати, помимо строгого серого цвета, существуют модификации ноутбука в синем, красном и самом крутом после чёрного - золотом цвете.

Lenovo IdeaPad S540. Фото: Алексей Петров/РГ

Отдельного упоминания достойно количество портов. Разъём 3,5 мм, полноценный порт HDMI, USB Type-C 3.1 SuperSpeed, два обычных USB 3.1 с поддержкой SuperSpeed и полноценный картридер! Да, всем любителям старых MacBook прилетает еще один достойный подарок от Lenovo в виде полноценных портов на все случаи жизни. Очень приятно, что все USB поддерживают SuperSpeed, а картридер считывает данные очень быстро. Ноутбук определённо подойдёт для людей, которые работают с контентом.

Хорошие характеристики за маленький прайс

С дизайном у ноутбука всё хорошо! А как дела обстоят внутри? Здесь тоже всё неплохо: отлично зарекомендовавший себя процессор AMD Ryzen 7 3700U с частотой 2300 МГц, 8 Гб оперативной памяти по стандарту DDR4 с возможностью апгрейда до 12 Гб, SSD-диск объёмом 512 Гб, встроенная видеокарта AMD Radeon RX Vega 10 с 2 Гб видеопамяти. Разумеется, установлен хороший экран с разрешением Full HD и диагональю 14 дюймов.

Несмотря на довольно внушительное железо, ноутбук остаётся тонким и лёгким - всего 1,5 килограмма. Да, это конечно не MacBook Air, но от IdeaPad S540 этого и не требуется. Довольно ресурсоёмкие приложения работают на ноутбуке хорошо. Он с лёгкостью справляется с одновременно открытым браузером и фоторедактором, а при большом желании можно будет даже поиграть в лёгкие игры. У нас получилось запустить на нём Overwatch. Да, на минималках, но чтобы поиграть в дороге, больше и не надо.

Lenovo IdeaPad S540. Фото: Алексей Петров/РГ

А вот что у Xiaomi Mi Notebook Air получилось гораздо лучше, чем у IdeaPad S540, так это тачпад. Он неплох, но звёзд с неба не хватает. У Xiaomi он вышел куда лучше.

Ещё одним минусом ноутбука можно назвать сканер отпечатков пальцев. Успешное сканирование происходит примерно в одном случае из пяти, так что можете даже не настраивать его - сбережёте кучу нервов.

С автономностью всё не так однозначно. При умеренном режиме использования ноутбук может жить около 7-8 часов без подзарядки. Хороший результат - если помнить о малой толщине корпуса и мощном железе внутри. А вот при активном использовании автономность резко падает до 4 часов, что не может не огорчать. Частично этот недостаток скрашивает довольно неплохая и быстрая зарядка, хотя всё-таки до результатов любого макбука здесь далеко.

Что мы имеем в итоге? Ноутбук стоит 46 тысяч рублей - и за эту цену предлагает просто космические характеристики и действительно стильный дизайн. Он легко может навязать конкуренцию как своим китайским коллегам, так и решениям других компаний. Если вы ищете не очень дорогой, но красивый и мощный ноутбук, то обратите внимание на IdeaPad S540. При всех недостатках это действительно лучшее решение на рынке в данном ценовом сегменте. Такое можно сказать не про любой девайс, но в данном случае при тестировании ноутбука все получили удовольствие. А когда техника приносит удовольствие - это самое главное.