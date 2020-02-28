Лукашенко заявил о необходимости пенсионной реформы в Беларуси

Президент Беларуси выступил против уравниловки в пенсионной системе. Более того, по его мнению, в нынешнем виде она себя уже изжила и требует переформатирования. Об этом Александр Лукашенко заявил на VIII съезде Федерации профсоюзов, передает его пресс-служба.

За внесение изменений в законодательство выступает и Федерация профсоюзов. По словам президента, их инициатива заслуживает особого внимания. "Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал: буду лучше работать, больше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!" - подчеркнул Лукашенко.

Президент полагает, что решить этот вопрос будет несложно, используя опыт других стран, в том числе, и Союзного государства. "Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую - это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система", - заверил президент, добавив, что защита интересов пенсионеров является важнейшим приоритетом для государства.