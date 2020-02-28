Мадуро создал национальный антитеррористический корпус

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о создании Особого национального антитеррористического корпуса, а также утвердил трехлетний план борьбы с терроризмом. Об этом президент сообщил во время встречи с представителями силовых структур.

По его словам, корпусу будут переданы все оперативные задачи в сфере обороны страны и ликвидации террористических групп. Новое ведомство возглавит генерал-майор Хиль Барриос, он же будет контролировать исполнение национального антитеррористического плана на 2020-2022 годы, пишет РИА Новости.

Мадуро подчеркнул, что террористические группировки, угрожающие безопасности Венесуэлы, финансируются и направляются из Колумбии и Соединенных Штатов.