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28.02.2020 04:42
Рубрика: В мире

Мадуро создал национальный антитеррористический корпус

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
Фото: AP Photo/Ariana Cubillos

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о создании Особого национального антитеррористического корпуса, а также утвердил трехлетний план борьбы с терроризмом. Об этом президент сообщил во время встречи с представителями силовых структур.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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По его словам, корпусу будут переданы все оперативные задачи в сфере обороны страны и ликвидации террористических групп. Новое ведомство возглавит генерал-майор Хиль Барриос, он же будет контролировать исполнение национального антитеррористического плана на 2020-2022 годы, пишет РИА Новости.

Мадуро подчеркнул, что террористические группировки, угрожающие безопасности Венесуэлы, финансируются и направляются из Колумбии и Соединенных Штатов.

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