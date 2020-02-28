Маколей Калкин сыграет в новом сезоне "Американской истории ужасов"

Каст юбилейного, десятого сезона хоррор-антологии "Американская история ужасов" обещается замечательным. Во-первых, вернутся те "визитки" шоу, которых не было в девятом сезоне - Кэти Бейтс, Сара Полсон и Эван Питерс. Во-вторых, компанию дополнит Маколей Калкин, для которого АИУ станет первым большим проектом за долгие годы.

Об этом мы узнали из Instagram Райана Мерфи, соавтора шоу, где он выложил соответствующее видео: на фоне серого прибоя появляются имена задействованных.

Кроме названных заявлены полюбившиеся Лесли Гроссман и Билли Лурд, а также Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок - всех их мы знаем по прошлым сезонам АИУ.

Подзаголовок пока не объявлен. Как и точная дата премьеры.

Напомним: шоу уже продлено до тринадцатого (!) сезона включительно.