Минобороны РФ сообщило о наступлении террористов в сирийском Идлибе

Турецкие войска, попавшие под обстрел в районе населенного пункта Бехун в сирийской провинции Идлиб, находились среди террористических формирований, заявили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 27 февраля, подтвердили в российском военном ведомстве. Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. "РГ") предприняли попытку наступления, и сирийская правительственная армия открыла ответный огонь.

Российский Центр по примирению враждующих сторон находился в контакте с турецкими военными, чтобы исключить угрозы безопасности находящимся в регионе военным.

ЦПВС запрашивал координаты турецких подразделений, находившихся рядом с районами, где наступали террористы. Данные о турецких военных, попавших под обстрел сирийских войск, российской стороне переданы не были.

После получения информации о том, что пострадали турецкие подразделения, сирийские военные прекратили огонь в этом районе, были предприняты меры по безопасной эвакуации погибших и раненых на территорию Турции.

"Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись", - уточнили в Минобороны.

Ранее в Турции заявили о том, что в результате обстрела в провинции Идлиб погибли 33 военнослужащих турецкой армии.