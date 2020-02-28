Минприроды озвучило концепцию утилизации упаковки производителем

Проект концепции реформирования механизма расширенной ответственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки разработан в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Цель механизма расширенной ответственности производителей, как говорится в пояснительной записке, состоит в создании "экономических условий для перехода к циклической экономике, в которой максимальное количество ресурсов извлекается из отходов и повторно используется по первоначальному назначению".

Для стимулирования вторичного оборота ресурсов предлагается ряд мер, в частности, признание продажи вторичных ресурсов заготовителям некоммерческой деятельностью и прекращение взимания с физических лиц, осуществляющих продажу вторичных ресурсов, налога на доходы физических лиц, а также установление нулевой или пониженной ставки налога на добавленную стоимость для региональных операторов и заготовителей вторичных ресурсов.

Переход к новой системе планируется завершить к 2024 году.