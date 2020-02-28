Мишустин поддержал отказ от клеток для обвиняемых в залах суда

Премьер-министр Михаил Мишустин поддерживает отказ от клеток для обвиняемых в залах судебных заседаний.

Законопроект об их запрете группа сенаторов Совета Федерации внесла еще в ноябре 2018 года. Они предложили не помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний. Инициатива до сих пор не рассматривалась Государственной Думой.

"Конечно, если человека посадили в клетку, то общество сразу его воспринимает как опасного преступника еще до суда. Это недопустимо", - сказал глава кабинета министров, выразив поддержку законопроекту.

Отдельно необходимо продумать безопасность участников судебных заседаний, подчеркнул он: "Мы внимательно рассмотрим эти вопросы совместно с МВД и, я думаю, примем в ближайшее время соответствующее решение".