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28.02.2020 16:50
Рубрика: Власть

Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал Генеральную прокуратуру, МВД и ФСБ предупреждать риски нецелевого использования средств, выделяемых на национальные проекты, и незамедлительно проводить проверки на объектах.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам в пятницу обсудил, как расходуются выделяемые на них средства. До 2024 года вложения в приоритетные задачи превысят 26 триллионов рублей. Эти колоссальные средства, подчеркнул глава правительства, выделены под запросы миллионов людей, а президент ожидает ускорение работы по реализации нацпроектов.

"Поэтому финансовые ресурсы должны доводиться до исполнителей как можно быстрее, с тем чтобы результаты нацпроектов были выполнены в запланированные сроки, - заявил премьер. - Важно грамотно распоряжаться этими средствами, следить, чтобы они использовались по назначению, давали максимальный социально-экономический эффект для всей страны в целом и для каждого отдельного региона в частности".

К контролю за целевым расходованием средств национальных проектов правительство призывает силовые ведомства - МВД, Генеральную прокуратуру и даже ФСБ. "Я прошу федеральные и региональные органы незамедлительно представлять информацию о возможных нарушениях или рисках их возникновения при реализации проектов, а Генеральную прокуратуру, МВД и ФСБ сразу организовывать соответствующие проверки на объектах нацпроектов", - поставил Михаил Мишустин задачу.

В прошлом году, заметил он, проверки выявили нарушения, в том числе преступления, подпадающие под Уголовный кодекс, хотя основная часть связана с подозрением на мошенничество, взяточничество, превышении должностных полномочий, заключение контрактов с сомнительными исполнителями.

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