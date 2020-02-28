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28.02.2020 13:09
Рубрика: Власть

Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются

Текст: Владимир Кузьмин

Варианты снижения налогов на труд обсуждаются, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, но призывает подходить к этому осторожно.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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"Без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются, но здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что любое снижение - это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду", - сказал глава правительства на встрече с руководством Совета Федерации.

О том, что налог на труд бьет по конкурентоспособности российских предприятий, на встрече сказал вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев. Он считает отрадным, что в правительстве развернулась дискуссия по ставкам страховых взносов.

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