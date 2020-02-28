Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство максимально старается снизить ее.

"Мы разделяем необходимость снижать ставку - это очевидно - и увеличивать объемы кредитования", - заявил глава кабинета министров на встрече с руководством Совета Федерации. Сейчас средняя ставка снизилась до 9 процентов, но в ней учитываются многие льготные программы, реализуемые для различных территорий и категорий населения.

"Все равно в среднем - это очень высокая цена для людей, - считает премьер, - и мы стараемся максимально сейчас сделать те действия, которые возможно".

Правительство, подчеркнул Мишустин, активно взаимодействует в этом с Центральным банком: сейчас важно оптимизировать работу банков, их операционные затраты и внутренние резервы. Также нужно уточнять правила кредитования застройщиков и, как выразился глава кабмина, внимательно смотреть, что "там еще зарабатывают наши уважаемые финансовые структуры".