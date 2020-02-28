Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.

Само ДТП произошло еще в ночь на 1 августа 2018 года. В Краснодаре дорогой спорткар футболиста врезался в дорожное ограждение. Сам футболист не пострадал, а вот его автомобиль был разбит. В итоге суд обязал Смолова возместить расходы на восстановление дорожного ограждения, а также лишил его на год водительских прав.

Позже страховая компания отказалась выплачивать страховку футболисту, и тот подал в суд. Никулинский суд обязал страховую компанию выплатить около 8 миллионов рублей.

С таким решением оказались не согласны уже страховщики. В конце января Мосгорсуд отменил ранее принятое районным судом решение. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.