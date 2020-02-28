Новости

Слухи о прошении передать Спас-на-Крови РПЦ оказались фейком 19:28
В ЦБ считают, что коронавирус может изменить прогноз по росту ВВП России 19:18
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП 18:57
Два фрегата ЧФ с "Калибрами" прошли через Босфор 18:48
Заместителем министра труда и соцзащиты РФ назначена Ольга Баталина 18:41
"Матч ТВ" покажет фильм о судьбе бобслеистки Ирины Скворцовой 18:41
РФБ утвердила главных тренеров сборных России по баскетболу 3х3 18:24
В СГ создают единую группу по решению эпидемиологических вопросов 18:19
Минфин уточнит параметры бюджета из-за коронавируса 18:16
В Москве обезврежена банда, возглавляемая "актером культовых фильмов" 18:15
Автоэксперт: мотор-шоу сократятся до континентальных фестивалей 18:10
Российские ученые создали уникальный прибор для лечения ран и ожогов 18:07
В центре Омска рухнули бывшие военные склады 18:02
Начальники генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии 18:00
28-летняя актриса София Петрова экстренно госпитализирована в Москве 17:50
На Кубани хирурги удалили женщине опухоль весом 4 килограмма 17:49
В Турции найден ковчег от Креста Господня 17:30
Медики доказали, что COVID-19 может передаваться во время беременности 17:29
Британец с круизного лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса 17:26
Chery объяснила, почему ее новый кроссовер не будет ржаветь 17:00
"Севилья" и "Рома" сыграют в 1/8 финала плей-офф футбольной Лиги Европы 16:58
Новый глава ВФЛА попросит Минспорт вернуть госаккредитацию 16:58
В Камышине вывезли три грузовика хлама из дома запасливой хозяйки 16:47
Перенесшего инсульт Дмитрия Диброва выписали из больницы 16:45
Кольская сверхглубокая скважина напугала исследовательницу из США 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 18:57
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП

Текст: Максим Домчев

Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.

Федор Смолов забил свой первый гол в Ла Лиге

Само ДТП произошло еще в ночь на 1 августа 2018 года. В Краснодаре дорогой спорткар футболиста врезался в дорожное ограждение. Сам футболист не пострадал, а вот его автомобиль был разбит. В итоге суд обязал Смолова возместить расходы на восстановление дорожного ограждения, а также лишил его на год водительских прав.

Позже страховая компания отказалась выплачивать страховку футболисту, и тот подал в суд. Никулинский суд обязал страховую компанию выплатить около 8 миллионов рублей.

С таким решением оказались не согласны уже страховщики. В конце января Мосгорсуд отменил ранее принятое районным судом решение. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Футбол Игроки и тренеры Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

Главное сегодня

Лавров: Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не может
За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих