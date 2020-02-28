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28.02.2020 12:29
Рубрика: Власть

На флоте проходят испытания гиперзвукового оружия

Текст: Александр Степанов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего российского гиперзвукового оружия. Об этом глава военного ведомства заявил на коллегии министерства обороны РФ.
Фото: Ильдус Гилязутдинов/ РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/ РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/ РИА Новости

Он подчеркнул, что на флоте также идут испытания и другого нового оружия. "Все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", - сказал Шойгу.

На заседании коллегии Минобороны, в том числе, был рассмотрен вопрос о выполнении плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

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