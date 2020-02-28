На флоте проходят испытания гиперзвукового оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего российского гиперзвукового оружия. Об этом глава военного ведомства заявил на коллегии министерства обороны РФ.
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Он подчеркнул, что на флоте также идут испытания и другого нового оружия. "Все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", - сказал Шойгу.
На заседании коллегии Минобороны, в том числе, был рассмотрен вопрос о выполнении плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.