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28.02.2020 15:15
Рубрика: Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Текст: Наталья Козлова

Руководитель отдела пенсионного обеспечения МВД полковник внутренней службы Светлана Алешина подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Следственный комитет пока официально никак не прокомментировал арест высокопоставленной чиновницы МВД, которую Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца.

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Из неофициальных источников известно, что речь идет о суммах в миллионы рублей. Кроме того, статья, которую выменяют Алешиной предполагает наказание до 15 лет лишения свободы. Видимо, следствие располагает до такой степени серьезными аргументами, что для женщины даже домашний арест не рассмотрели.

На самом деле Светлана Алешина уже попадала в криминальную хронику. "Ведомости" в конце прошлого года писали про полтора десятка обысков по делу о контракте на 13,7 миллиарда рублей между МВД и компанией "Центральное страховое общество". Якобы обыски проводили сотрудники СК и собственная безопасность МВД. Подробностей дело было мало. Но обыскивали кабинеты руководителя департамента материального и технического обеспечения МВД генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД

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