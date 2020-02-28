Назван самый продаваемый Android-смартфон. В России он стоит меньше 10 тысяч

Компания Canalys опубликовала свой аналитический отчет, в котором изучила продажи смартфонов в четвертом квартале 2019 года. По итогам этого периода наиболее продаваемым Android-смартфоном в мировых масштабах стал Redmi Note 8 производства Xiaomi, пишет CNet.

В общем забеге по итогам четвертого квартала Redmi Note 8 занял лишь шестое место - его обошли iPhone 11 (его называют потенциальным лидером 2020 года), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XR и iPhone 8.

В десятку самых продаваемых также вошли Samsung Galaxy A10s, Galaxy A20s, Galaxy A30s и Redmi Note 8 Pro.

В 2019 году самым продаваемым смартфоном был признан iPhone XR, на втором месте оказался iPhone 11, считают в Canalys.

В России Redmi Note 8 продается по цене от 9800 рублей. На сайте mi.com модель в продаже отсутствует - купить можно только старшие модели Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro.