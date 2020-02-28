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28.02.2020 07:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названа простая еда, отказ от которой вызывает тревожные расстройства

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новое исследование канадских специалистов показало, что отказ от минимальных порций овощей и фруктов, которые надо есть ежедневно, провоцирует развитие тревожных расстройств. Материал об этом опубликован в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Фото: Юлия Майорова
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Так, недостаточное употребление овощей и фруктов увеличивает риск появления тревожности на 24%.

При этом вероятность развития расстройства еще больше возрастает, если в организме есть переизбыток жира.

- Наша работа показала, что если уровень жира в организме превышает 36%, то вероятность возникновения тревожного расстройства увеличивается более чем на 70%, - пояснил один из исследователей Жозе Мора-Альманса.

Кроме того, распространенность тревожных расстройств была выше среди одиноких людей (13,9%). У тех, кто жил с партнером, этот показатель был равен 7,8%.

В ходе исследования были проанализированы данные более 26 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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