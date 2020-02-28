Новый глава ВФЛА попросит Минспорт вернуть госаккредитацию

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко намерен вернуть федерации государственную аккредитацию, отозванную ранее за невыполнение бывшим руководством обязанностей по предотвращению допинга в спорте.

"Мы обратимся в Министерство спорта с просьбой восстановить аккредитацию, которая была приостановлена. Это поможет восстановить полноценную работу", - цитирует Юрченко ТАСС.

Он заявил, что в новом президиуме ВФЛА нет ни одного человека, который имел бы в прошлом хоть какие-то претензии по допинговым вопросам.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство окажет всестороннюю поддержку новому президенту ВФЛА Юрченко.

"Уверен, ваши знания, опыт и ответственность станут залогом эффективной работы. Минспорт со своей стороны открыт для сотрудничества и готов оказать вам всестороннюю поддержку в рамках своей компетенции", - сказал министр в разговоре с Юрченко.