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28.02.2020 11:35
Рубрика: Экономика

Опыт "ЕвроХима" по сокращению вредных выбросов оценили участники дискуссии

Текст: Алексей Иванов
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения состоялась дискуссия об экологических вызовах и изменении климата с участием членов Международного клуба "Валдай" и ВЦИОМ.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров представил динамику показателей "Индекса готовности к будущему", замеры которого осуществляются с 2017 года. И были названы три наиболее актуальных тренда в области "Ресурсы и экология": доступность и разумное использование ключевых природных ресурсов, создание системы тотальной переработки отходов и развитие альтернативных видов энергетики.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что климатическая проблема - самая обсуждаемая тема мировой экологии, а центральным моментом в вопросе обеспеченности ресурсами является проблема достаточности энергоносителей и доступа к ним. Как отметил в своём выступлении первый заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию РСПП, генеральный директор компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев, "целесообразно сформулировать национальную цель по сокращению выбросов парниковых газов, которая позволяла бы стимулировать устойчивое развитие российской экономики на основе повышения энергетической эффективности".

В ходе дискуссии прозвучало: по данным РСПП, за 1990-2017 годы Россия снизила выбросы парниковых газов почти на 50 процентов. И независимые эксперты, и контрольно-надзорные органы отмечают тенденцию: российские промышленные компании стремятся внедрять передовые технологии. Инвестиции в модернизацию производств позволили значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Так, например, на расположенном в Мурманской области Ковдорском ГОКе выбросы в атмосферу сегодня уже вдвое ниже действующих государственных нормативов, и в прошлом году комбинат дополнительно направил на охрану атмосферного воздуха более 140 миллионов рублей.

- Огромная работа по снижению вредных выбросов уже проделана нашей промышленностью, и мир должен об этом знать, - сказал Игорь Нечаев. - Но многое зависит и от каждого из нас. Каждому достаточно посадить несколько деревьев, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа, который мы производим. Ведь, только мы в состоянии повлиять на то, какой планета будет при нас, и какой останется после.

С этим трудно не согласиться. И, согласно приведённым в ходе дискуссии данным ВЦИОМ, эту позицию поддерживает 94 процента россиян.

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