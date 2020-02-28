Орфанные пациенты нуждаются в системных решениях

29 февраля мир отметит День орфанных заболеваний. Он неслучайно отмечается именно в этот день - один раз в 4 года. Это символ того, что орфанными называют редко встречающиеся заболевания. Еще недавно незнакомый нам термин происходит от английского слова orphan, что означает "сирота". Так назвали редкие и очень редкие заболевания, как правило, связанные с генетическими нарушениями, для которых либо не существовало лечения или оно было запредельно дорогим. Эти люди были прежде фактически лишены медицинской и социальной поддержки, и результатом становилась либо тяжелая инвалидность, либо ранняя смерть.

Но в последние десятилетия многое изменилось - фармкомпании начали разрабатывать препараты для этой категории пациентов, и сегодня ежегодно регистрируется по несколько десятков орфанных лекарств. Многие страны стали создавать специальные программы для лечения орфанных пациентов, поскольку им требуются не только дорогостоящие лекарства, но и целая система поддержки. Были созданы две программы и в нашей стране. По программе "7 высокозатратных нозологий", в которую вошли гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз, синдром Гоше, гипофизарный нанизм и другие болезни, с 2008 года пациенты стали получать дорогостоящие препараты за счет федерального бюджета.

При адекватном лечении большинство орфанных пациентов, для которых терапия существует и доступна, ведет обычный образ жизни - они сохраняют трудоспособность, получают образование, создают семьи, рожают здоровых детей. Примером может служить такое тяжелое заболевание, как гемофилия - наследственный недуг, при котором в организме отсутствуют факторы свертываемости крови. С этим недугом рождается один мальчик из каждых 5000. Без лечения они уже в детстве становятся инвалидами, рано умирают.

- Программа "7 ВЗН" дала огромный эффект, больные гемофилией стали получать необходимую медицинскую помощь, - рассказывает сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. - Количество госпитализаций в среднем уменьшилось в 4 раза, пациенты живут полноценной жизнью - ходят в школу, на работу, сократились инвалидизация и вызовы скорой помощи. А в последние годы появились новые прорывные препараты, которые вводятся не внутривенно, а подкожно и обладают пролонгированным действием - их вводят один раз в неделю, а то и в месяц. Они несопоставимы по комфорту и эффективности лечения. И мы рады, что эти препараты зарегистрированы и в нашей стране и включены в список для программы ВЗН. Это большой шаг вперед. Но необходимо изменить порядок госзакупок лекарств в интересах пациентов - закупать не по минимальной цене, а по принципам наибольшей эффективности и индивидуальной переносимости.

Во вторую программу - "Жизнеугрожающие и хронические прогрессирующие редкие (орфанные) заболевания" - были включены еще 24 нозологии, но обеспечивать эти категории пациентов должны были регионы. Закупки некоторых препаратов для попавших в программу больных вполне по силам региональным бюджетам, другие же требовали огромных затрат. И региональные власти вынуждены были решать нерешаемую дилемму - помочь одному орфанному больному или сотне, а то и тысяче обычных льготников. В результате многим орфанным больным отказывали, и им приходилось обращаться в суды. Но и такой путь далеко не всегда приводит к результату. Проблема получила широкий общественный резонанс, откликнулись на нее и законодатели.

- На протяжении последних лет Совет Федерации последовательно и успешно решает вопрос о переводе закупок лекарственных препаратов для больных орфанными заболеваниями на федеральный уровень, - рассказал "РГ" первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. - В 2018 году мы приняли федеральный закон (его инициатором стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко), который с 2019 года ввел централизованные закупки лекарств для лечения еще пяти орфанных заболеваний (гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов, - Ред.). Учитывая положительный социально-экономический эффект от его принятия, члены Совета Федерации подготовили еще один закон, который с этого года переведет на федеральный уровень еще два орфанных заболевания. Совет Федерации поставил перед собой задачу не снижать этот темп и добиться передачи в несколько этапов оставшихся 17 орфанных заболеваний на федеральный уровень, начиная с 2021 года и исходя из возможностей федерального бюджета. Помимо этого, мы планируем разработать ряд законодательных инициатив, которые позволят быстро и легитимно переводить нозологии из перечня орфанных заболеваний Минздрава РФ, который содержит 258 позиций, в перечень, утвержденный в 2012 году правительством и включающий сегодня 17 позиций. Сейчас в законодательстве Российской Федерации такая процедура отсутствует.

Сделано уже многое, но медицинская помощь орфанным больным все еще оказывается несистемно, целостной политики в отношении орфанных заболеваний в нашей стране так и не сформировано, говорят эксперты. Основная проблема - закупки необходимых препаратов, без участия федерального бюджета это невозможно, нужна централизация, считают пациенты и врачи. Но существует целый ряд и других нерешенных вопросов.

- Мы значительно отстали в лабораторной диагностике генетически обусловленных заболеваний, - считает заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра им. акад. Бочкова, доктор медицинских наук Екатерина Захарова. - Центры, в которых способны выявить такие нарушения при орфанных заболеваниях, есть лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Томске и нескольких других крупных городах. По сути, в стране необходимо воссоздавать заново медико-генетическую службу, оснащать лаборатории современным оборудованием. Оно позволяет быстро и точно выявить нарушения, установить точный диагноз. Но такое оборудование можно буквально пересчитать по пальцам. Есть пробелы и в законодательстве и нормативных документах, которые не позволяют вовремя выявить генетические нарушения и обеспечить орфанных больных необходимой помощью. Например, лабораториям запрещено закупать не имеющие регистрации в нашей стране реактивы, а без них проводить исследования часто невозможно. Многим пациентам требуются незарегистрированные в нашей стране препараты, которые тоже недоступны. Мы можем выявить у ребенка редкое нарушение, но спасти его может только один препарат, даже подчас и недорогой, но его просто нет. Поэтому решать проблемы орфанных пациентов необходимо в комплексе, системно, а не отдельными, пусть даже и хорошими инициативами.

Усложняет организацию медицинской помощи орфанным больным и то, что в нашей стране не сформулированы критерии и не созданы нормативно-правовые механизмы, которые должны регулировать статус орфанных заболеваний в рамках существующих государственных программ. Решить все эти вопросы, по мнению пациентов и врачей, могло бы создание федеральной программы.

- Создание федеральной программы "Орфанные заболевания" - важный и отличный тренд, - полагает Валерий Рязанский. - Она позволит комплексно подойти к выявлению, профилактике и лечению этих заболеваний. Позволит консолидировать усилия всех ветвей власти, медицинское и врачебное сообщества, бизнес. Конечно, придется совершенствовать нормативно-правовую базу, разработать правила пересмотра перечня орфанных заболеваний и программы высокозатратных нозологий. Этот комплекс инициатив уже находится в проработке у нашего комитета.

Многие эксперты также считают, что снизить затраты государства на закупки дорогостоящих орфанных препаратов помогло бы внедрение систем risk-sharing и cost-sharing, при которых производители препаратов получают оплату за них только в случае результативности лечения. В этих же целях во многих странах используют механизм прямых переговоров и заключения долгосрочных контрактов с фармпроизводителями.

Комплексный подход к организации медицинской помощи орфанным пациентам позволил бы обеспечить ее максимальную эффективность и решить одну из самых острых социальных и медицинских проблем. Сегодня и завтра на II Всероссийском орфанном форуме представители общественных пациентских организаций, врачи, ученые обсуждают весь круг этих проблем и сформулируют свои предложения по созданию комплексной системы помощи людям, которые не должны чувствовать себя сиротами в своей стране.