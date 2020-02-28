Панарин догнал Макдэвида по набранным очкам в сезоне

Две голевые передачи Артемия Панарина и 32 отраженных броска Александра Георгиева помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Монреаль" - 5:2.

"Рейнджеры" продолжают сражение за место в плей-офф. К матчу против "Монреаля" команда подошла с четырьмя победами подряд. Отставание от команд, находящихся в восьмерке, с каждым новым успехом стремительно тает. Немалый вклад в последние успехи "рейнджеров" принадлежит лидеру команды Артемию Панарину.

По ходу матча "Монреаль" вел со счетом 2:0. И лишь в конце второго периода "Рейнджерс" смогли размочить счет. А в третьем в воротах канадского клуба побывали четыре безответные шайбы. В двух случаях ассистировал партнерам Панарин, продливший результативную серию до 11 матчей. А когда нью-йоркцы забрасывали пятую шайбу партнерам ассистировал голкипер Александр Георгиев, отразивший по ходу встречи 32 броска.

Панарин после этого матча набрал 87 очков (28 шайб и 59 передач). Столько же и у идущего на третьем месте в списке бомбардиров. Россиянин обновил свой же рекорд по набранным за сезон очкам.