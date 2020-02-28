Папа Римский из-за недомогания отменил все аудиенции

Тревожное известие о плохом самочувствии 83-летнего понтифика пришло на фоне сообщений о стремительном распространении коронавируса в Италии. Число только подтвержденных случаев заражения на этой неделе возросло до 650, умерли 17 человек.

"Папа Франциск отслужил утром мессу и, как обычно, приветствовал всех присутствующих, но решил отменить аудиенции на сегодня. Он проводит рабочие встречи, как запланировано, в своих апартаментах ", - сказал Бруни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус представляет наибольшую опасность именно для людей пожилого возраста.