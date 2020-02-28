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28.02.2020 14:35
Рубрика: Общество

Пассажиров чаще будут встречать в аэропортах с тепловизорами

Текст: Ольга Бухарова
Наш самолет из Праги приземлился в московском аэропорту Жуковский. Но вышли мы не сразу, а только через полчаса. По громкой связи пассажиров предупредили, чтобы все заняли свои места и приготовились пройти санитарно-эпидемиологическую проверку. После этого появилась девушка в маске - сотрудник Роспотребнадзора.

В руках у нее был тепловизор. В одном из последних рядов салона самолета аппарат, по всей видимости, отреагировал на температуру у пассажиров. Девушка с тепловизором поинтересовалась у них, как они себя чувствуют. Когда ответили, что у них все хорошо, она предположила, что аппарат отреагировал на потоки горячего воздуха от двигателя самолета. Проверку на коронавирус все прошли благополучно. Бортпроводница рассказала, что рейсы их авиакомпании, прилетающие из стран ЕС, только недавно стали проверять на коронавирус. До этого подвергались проверке только пассажиры из стран СНГ. Экипаж, кстати, тоже тестируют тепловизором.

Фото: EPA-EFE/NICOLA FOSSELLA
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Выйдя из самолета, обратила внимание, что сотрудники полиции и паспортного контроля - все в защитных масках.

Между тем в пражском аэропорту о коронавирусе напоминали только информационные плакаты и стойки с дезинфицирующим средством, они были не только в туалете, но и у стоек регистрации. Сами сотрудники аэропорта работали без защитных масок. Да и пассажиры их массово не надевают. Видела в масках только трех пассажиров.

На каких рейсах проверяют пассажиров

В штабе вице-премьера Татьяны Голиковой корреспонденту "Российской газеты" сообщили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

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Изначально это распространялось только на прилеты из Китая. Но с 25 февраля по распоряжению Роспотребнадзора стали проверять на коронавирус рейсы из Китая, Кореи, Италии и Ирана. "В аэропорту Шереметьево с 1 марта 2020 года c 0 часов рейсы из Италии, Ирана и Кореи переводятся в терминал F, где все пассажиры проходят санитарно-карантинный контроль, - сообщили в аппарате Татьяны Голиковой.

Если у пассажира повышена температура (тепловизор показал больше 37 градусов), есть другие признаки, то в этом случае его с борта самолета машиной скорой помощи эвакуируют в инфекционный стационар.

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