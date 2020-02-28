Пастрняк увеличил отрыв от Овечкина до трех шайб

"Вашингтон" на выезде уступил "Виннипегу" - 0:3. Автором победной шайбы стал россиянин Дмитрий Куликов.

"Вашингтон" в последнее время играет не слишком успешно. Поражение от "Виннипега" стало седьмым в десяти последних матчах. На этот раз "столичные" не смогли забросить ни одной шайбы в ворота соперника.

В первом периоде счет в матче открыл российский защитник Дмитрий Куликов, для которого этот гол стал вторым в сезоне и 35-м в карьере. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов в этом моменте спасти свою команду не смог.

В дальнейшем хозяева отличились еще дважды, добившись победы - 3:0. Российские нападающие "Вашингтона" Александра Овечкин, Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов на троих нанесли десять бросков по воротам "Джетс" и каждый из них получил показатель полезности "минус 1".

В другом матче "Бостон" обыграл "Даллас" - 4:3. Очередной гол на счету Давида Пастрняка. С 46-ю голами он возглавляет гонку лучших снайперов сезона. В составе проигравших гол на счету россиянина Дениса Гурьянова.