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28.02.2020 15:26
Рубрика: Экономика

Порог инвестиций для недобычных проектов в Арктике для получения льгот может быть снижен

Текст: Елена Березина

Порог инвестиций для недобычных проектов в Арктической зоне для предоставления инвесторам льгот может быть снижена с 10 млн до 1 или 3 млн рублей. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания по преференциям для арктической зоны в пятницу.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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"Мы сейчас подумаем над снижением планки по недобычным проектам, по малому и среднему бизнесу. Там стояло 10 млн рублей. Сейчас предложение прозвучало на совещании, снизить эту планку. Может быть, и снизим. Подумаем в процессе. Звучала цифра 1 млн и 3 млн рублей. Одно из этих предложений будет, скорее всего, принято, - сказал вице-премьер. - В целом снизим планку. Это создаст возможность для строительства, как коллеги говорили, спортзалов, пекарен, каких-то маленьких объектов бизнеса. Мне кажется, это тоже полезно".

Правительство 5 февраля внесло в Госдуму пакет законопроектов о системе преференций для инвесторов Арктической зоны. Он предусматривает, что действие преференций будет распространяться на всю территорию Арктической зоны, поддержку сможет получить любой новый проект с инвестициями не менее 10 млн рублей.

Структура поддержки разбита на пять групп. "Прежде всего, это шельфовые проекты, проекты по строительству заводов сжиженного природного газа и газохимии, проекты по освоению новых нефтяных месторождений в Восточной Арктике, проекты по добыче твердых полезных ископаемых, недобычные проекты, включая малый и средний бизнес, - отметил Юрий Трутнев. - По каждому из этих оболочек свой набор льгот. Важной частью системы поддержки является поддержка строительства инфраструктуры".

Правила отбора таких проектов разработаны и сейчас находятся на подписи у председателя правительства Михаила Мишустина, уточнил Трутнев.

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