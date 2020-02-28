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28.02.2020 12:15
Рубрика: В мире

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Текст: Владимир Шилов

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу самостоятельно явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Как предает РИА Новости, бывшему главе государства предстоит ответить на вопросы следователей по делу о попытке узурпации судебной власти в период с 2014 по 2019 годы.

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"Мы пришли в ГБР, понимая, что это фарс, понимая, что это признаки политического преследования", - сказал Порошенко перед допросом. У здания ведомства на стихийный митинг собрались его сторонники из его партии "Европейская солидарность".

Бывший президент республики фигурирует в 16 уголовных делах. В частности, речь идет о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов. Ранее Порошенко неоднократно игнорировал повестки следователей.

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